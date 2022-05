Le cimetière Saint-Louis Office de Tourisme de Versailles

Georges Rouault, Henri Le Sidaner, Jean Tharaud, Augusta Holmès, Auguste Hardy, les victimes des massacres de septembre 1792 à Versailles, Edouard Charton… Une autre manière de découvrir la ville de Versailles ! Feuilletez quelques pages de l’histoire de Versailles ! En visitant le plus ancien cimetière de Versailles, découvrez quelques figures marquantes de l’histoire artistique, politique, militaire ou r… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2022-06-17T17:00:00 2022-06-17T18:30:00

Office de Tourisme de Versailles
1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

