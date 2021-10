Balan Cimetière Saint Charles Ardennes, Balan Le cimetière Saint-Charles, d’une guerre à l’autre Cimetière Saint Charles Balan Catégories d’évènement: Ardennes

Le carré militaire, les monuments, les tombes de soldats et de civils du cimetière Saint-Charles, racontent les trois conflits qui ont durement touché Sedan : la bataille de 1870, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ils témoignent aussi de l’évolution des pratiques funéraires de l’armée. Rdv à l’entrée du cimetière, rampe du cimetière Saint Charles.

Réservation obligatoire.Tarifs : adultes 5,50 euros / – de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 3,50 euros / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans

Nouveauté 2021 ! Les tombes de soldats et de civils du cimetière Saint-Charles racontent les trois conflits qui ont durement touché Sedan.

2021-11-13T10:30:00 2021-11-13T12:00:00

