Le cimetière Nord-est de Caen, 14 avril 2021-14 avril 2021, Caen.

Le cimetière Nord-est de Caen 2021-04-14 14:00:00 14:00:00 – 2021-04-14 15:30:00 15:30:00 Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre

Caen Calvados

C’est la saison où tout tombe/ Aux coups redoublés des vents/ Un vent qui vient de la tombe/ Moissonne aussi les vivants / lls tombent alors par mille / Comme la plume inutile / Que l’aigle abandonne aux airs…

Quelle plus belle introduction à la visite d’un cimetière que ces quelques vers de Lamartine extraits de « Pensée des morts »… Catherine Pollin nous fera découvrir les quelques curiosités du cimetière Clémenceau. Le carré militaire des soldats belges, la tombe de Charles Lemaitre, les bas-reliefs du monument des Mobiles. Ainsi frôlerons-nous peut-être, le temps d’un après-midi de printemps, les fantômes du souvenir. Lamartine nous le rappelle quelques vers plus loin : » Et quand je dis en moi-même Où sont ceux que ton coeur aime ? Je regarde le gazon… »

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite. Afin de s’adapter aux contraintes sanitaires le système de réservation évolue temporairement. Les inscriptions se feront de manière mensuelle. Pour les visites du mois d’avril dont celle-ci, les réservations ouvriront le jeudi 18 mars à 10h00 sur notre billetterie en ligne ou dans nos bureaux d’information touristique de Caen et Ouistreham Riva-Bella.

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/le-cimetiere-nord-est-de-caen.html

