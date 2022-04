LE CIMETIÈRE MILITAIRE BRITANNIQUE

2022-06-17 – 2022-06-17 Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

RENCONTRES AVEC NOS PASSIONNÉS – LE CIMETIÈRE MILITAIRE BRITANNIQUE

« Pour ne pas tomber dans l’oubli »

Christophe COUPÉ est employé par le Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Chef jardinier responsable des cimetières militaires britanniques du Grand-Ouest, il nous parle de ce site de Porni Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

