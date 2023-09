Cet évènement est passé L’histoire à travers les tombes des Royannais Le cimetière des Tilleuls Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan L’histoire à travers les tombes des Royannais Le cimetière des Tilleuls Royan, 16 septembre 2023, Royan. L’histoire à travers les tombes des Royannais Samedi 16 septembre, 10h00 Le cimetière des Tilleuls Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Durée : 2h. Découvrez à travers les tombes des Royannais – de naissance ou d’adoption – inhumés au cimetière des Tilleuls, les faits – heureux ou malheureux – qui ont marqué la vie de notre cité, de la seconde moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle.

_La visite est réalisée par Michel Lapujade.

