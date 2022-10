Le Cimetière des éléphants Beblenheim Beblenheim Catégories d’évènement: Beblenheim

Haut-Rhin

Le Cimetière des éléphants Beblenheim, 12 novembre 2022, Beblenheim. Le Cimetière des éléphants

1 place oberlin Beblenheim Haut-Rhin

2022-11-12 17:00:00 – 2022-11-12 Beblenheim

Haut-Rhin Louise, Ludivine, Chloé et Ada passent leur retraite sur la « Côte du Soleil »…

En attendant le soleil qui tarde à venir et tout en guettant les voyous par la fenêtre, elles se racontent des histoires… Sont-elles vraies, sont-elle fausses ? Qui sait, mais aucune d’entre elles n’est dupe… Et puis un jour, arrive l’étrange Fernande… Avec un sens aigu de l’observation et une belle qualité littéraire, l’auteur nous emmène dans l’univers de quatre femmes. Découvrez l’histoire de Louise, Ludivine, Chloé et Ada qui passent leur retraite sur la « Côte du Soleil » et se racontent leurs histoires. Beblenheim

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Beblenheim, Haut-Rhin Autres Lieu Beblenheim Adresse 1 place oberlin Beblenheim Haut-Rhin Ville Beblenheim lieuville Beblenheim Departement Haut-Rhin

Beblenheim Beblenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beblenheim/

Le Cimetière des éléphants Beblenheim 2022-11-12 was last modified: by Le Cimetière des éléphants Beblenheim Beblenheim 12 novembre 2022 1 place oberlin Beblenheim Haut-Rhin Beblenheim Haut-Rhin

Beblenheim Haut-Rhin