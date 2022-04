Le cimetière de l’hôpital – visite guidée Cimetière de l’hôpital Albi Catégories d’évènement: Albi

Lieu de mémoire particulier à forte valeur historique et patrimoniale, le cimetière de l’hôpital fut le premier à avoir été construit à l’extérieur des remparts d’Albi, à la fin du XVIIIe siècle. Il abrite plus de 300 tombes, parmi lesquelles reposent des illustres personnalités albigeoises, telles que Rochegude, Mariès, le baron Decazes, « l’Oncle Charles » et bien d’autres…une promenade insolite dans un ilot de verdure au pied de la cathédrale. Rendez-vous devant le Monument aux Morts à 10h30. Pour bénéficier du tarif Albi City Pass, présentation obligatoire du pass au guide. N’oubliez pas d’acheter le pass – en réservation sur ce site ou auprès de l’Office de Tourisme Applications aux dispositions légales en vigueur, au moment de la visite guidée

Horaires d’ouverture : Samedi 9 avril 2022 de 10h30 à 12h. Lundi 17 octobre 2022 de 10h30 à 12h. Jeudi 20 octobre 2022 de 14h30 à 16h.Tarifs : Adulte : 9 €.Gratuit pour les moins de 8 ans.

