### L’installation Le Ciel sur la Terre accompagne les temps de l’année liturgique dans l’église Saint-Maximin à Metz. Rouge à Noël, violet pendant le Carême, blanc et or à Pâques, vert en temps ordinaires : chaque période rituelle est associée à une couleur. En accord avec chacun de ces temps, Isabelle crée des œuvres sur calques et des skylights qui renouvellent l’exposition.

Gratuit. Entrée libre.

L'installation Le Ciel sur la Terre accompagne les temps de l'année liturgique dans l'église Saint-Maximin à Metz. Église Saint-Maximin 61 rue Mazelle, 57000 Metz

