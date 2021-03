Decize Decize Decize, Nièvre Le ciel s’ouvre à vous – Soirée lunaire Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Le ciel s’ouvre à vous – Soirée lunaire, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Decize. Le ciel s’ouvre à vous – Soirée lunaire 2021-07-19 21:30:00 – 2021-07-19 La Jonction Halle du Port de Decize

Decize Nièvre Decize Nièvre 3 EUR Vous désirez vivre une véritable nuit d’observation astronomique inoubliable ? Cette soirée est faite pour vous…

Après un diaporama d’environ 20 minutes expliquant la structure de l’univers avec questions/débats, venez observer à la nuit tombée la lune et ses cratères, les étoiles doubles et autres amas d’étoiles, comme si vous pouviez les toucher ! Les animateurs du club d’astronomie d’Imphy équipés de lunettes et télescopes (de 80 à 200 mm) vous aideront à comprendre le spectacle qui se trouve juste au-dessus de votre tête. En cas de mauvais temps, à la suite du premier diaporama, les planètes extrasolaires et le soleil seront présentés avec question/débat en fin de séance. Ouvert à tous tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.decize-confluence.fr/ Vous désirez vivre une véritable nuit d’observation astronomique inoubliable ? Cette soirée est faite pour vous…

Après un diaporama d’environ 20 minutes expliquant la structure de l’univers avec questions/débats, venez observer à la nuit tombée la lune et ses cratères, les étoiles doubles et autres amas d’étoiles, comme si vous pouviez les toucher ! Les animateurs du club d’astronomie d’Imphy équipés de lunettes et télescopes (de 80 à 200 mm) vous aideront à comprendre le spectacle qui se trouve juste au-dessus de votre tête. En cas de mauvais temps, à la suite du premier diaporama, les planètes extrasolaires et le soleil seront présentés avec question/débat en fin de séance. Ouvert à tous

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Decize Adresse La Jonction Halle du Port de Decize Ville Decize