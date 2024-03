Le ciel rouge / Rencontre avec Stefanie Neubert Le Cratère Toulouse, vendredi 12 avril 2024.

Le ciel rouge / Rencontre avec Stefanie Neubert En partenariat avec le Goethe Institut Toulouse – Dans le cadre de la Quinzaine franco-allemande Vendredi 12 avril, 18h15 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

En partenariat avec le Goethe Institut Toulouse – Dans le cadre de la Quinzaine franco-allemande

Le ciel rouge, de Christian Petzold / 1h43 / Allemagne / Avec Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel, Enno Trebs, Matthias Brandt, Jennipher Antoni, Esther Esche, Assunta Hamm, Markus Schweiger, Ralph Barnebeck, Sven Tarnowski, Mario Fürstenberg

Synopsis : Une petite maison de vacances au bord de la mer Baltique. Les journées sont chaudes et il n’a pas plu depuis des semaines. Quatre jeunes gens se réunissent, des amis anciens et nouveaux. Les forêts desséchées qui les entourent commencent à s’enflammer, tout comme leurs émotions. Le bonheur, la luxure et l’amour, mais aussi les jalousies, les rancœurs et les tensions. Pendant ce temps, les forêts brûlent. Et très vite, les flammes sont là.

Un brûlot dévastateur. Paula Beer est délicieuse en dilettante dominatrice qui fait tomber les masques. Le nouveau film de Christian Petzold n’est pas que brillant, il est mieux encore : magnétique. Frustration et désir, tension et sensualité électrisent chaque plan. Petzold situe son film, d’apparence on ne peut pas plus simple, dans la zone troublante de l’incertitude, du gouffre, de la destruction. Oscillant en permanence entre légèreté et gravité, le film séduit par la force de son propos, la présence lumineuse de son actrice principale et une issue, une fois n’est pas coutume chez Christian Petzold, plutôt optimiste. L’Obs

Le Cratère
95 grande rue Saint-Michel
31400 Toulouse

Cinéma Toulouse