Le Ciel de Nantes Odéon-Théâtre de l’Europe (6e), 5 mars 2022, Paris.

Le Ciel de Nantes

du samedi 5 mars au dimanche 3 avril à Odéon-Théâtre de l’Europe (6e)

_Le Ciel de Nantes_ raconte le destin de sa famille sur trois générations et tresse ensemble théâtre, cinéma et biographie pour donner un récit pluriel, sensible et lumineux, de l’histoire familiale et de ce qui se transmet sans se comprendre. De quoi peut-on hériter quand il n’y a comme patrimoine rien d’autre que des vies détruites? Comment sauver sa peau sans avoir le sentiment de trahir les siens? Dans un cinéma qui semble abandonné, la grand-mère de Christophe Honoré, Mémé Kiki, retrouve certain·e·s de ces dix enfants. Il y a aussi le père Puig, son second mari, banni pourtant depuis des années. Ils et elles sont réuni·e·s parce qu’un de leurs petits-enfants, celui qui fait du cinéma, celui qui ne vit plus dans le même monde qu’eux et elles, a quelque chose à leur dire. Il a imaginé un film pour raconter leur histoire commune – un film que le cinéaste avait en effet écrit mais qu’il ne s’est jamais résolu à tourner. Le film imaginaire est l’occasion d’une dernière réunion de famille réunissant les vivant·e·s et les mort·e·s. Christophe Honoré compose le récit de leur histoire commune à travers leurs dialogues contradictoires. Les personnages de sa famille sont incarné·e·s par des acteurs·rices, et des séquences filmées reconstituent ses souvenirs. Ainsi s’esquisse la destinée d’une famille de la classe populaire sur cinq décennies, ses amours, ses désillusions, ses blessures. Le dialogue théâtral et le récit cinématographique, la parole au présent du théâtre et la force d’évocation du cinéma parviennent ensemble à restituer l’empreinte du lien familial par-delà les années. Ainsi _Le Ciel de Nantes_ décrit avec tendresse et humour le futur des histoires d’où nous venons et qui ne sont plus les nôtres. Texte et mise en scène Christophe Honoré Avec Youssouf Abi-Ayad Harrison Arévalo Jean-Charles Clichet Julien Honoré Chiara Mastroianni Stéphane Roger Marlène Saldana Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy Création lumière Dominique Bruguière Assistanat création lumière Pierre Gaillardot Création vidéo Baptiste Klein Création son Janyves Coïc Lumière Dominique Bruguière Assistanat mise en scène Christèle Ortu Costumes Pascaline Chavanne Assistanat costumes Oriol Nogues Stagiaire assistanat mise en scène Victor Lalmanach Construction du décor Ateliers du Théâtre Vidy-Lausanne Régie générale Martine Staerk​ Régie plateau Stéphane Dévantéry Habilleuse Sarah Bruchet Lumière Christophe Kehrli, Pierre-Nicolas Moulin​ Vidéo (en alternance) Baptiste Klein*, Nicolas Gerlier, Jad Makki Production Sylvain Didry​ Remerciements Famille Puig Alex Beaupain Benjamin Biolay Pierre Deladonchamps Anaïs Demoustier Aurélien Deniel Marina Foïs Vincent Lacoste Ludivine Sagnier Production Théâtre Vidy-Lausanne & Comité dans Paris Coproduction Odéon, Théâtre de l’Europe – Célestins, Théâtre de Lyon – Comédie, Centre dramatique national de Reims TANDEM, Scène nationale Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique – La Filature, Scène Nationale, Mulhouse – Bonlieu, Scène Nationale Annecy – TAP, Théâtre et Auditorium de Poitiers – La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle – Scène nationale d’Albi – Théâtre national de Bretagne, Rennes Ce spectacle est soutenu par le projet PEPS dans le cadre du programme Européen de coopération territoriale Interreg V FranceSuisse. La compagnie Comité dans Paris est conventionnée DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture.

Plein tarif : de 40€ à 14€ (séries 1, 2, 3, 4) Tarif réduit : de 20€ à 6€

Comité dans Paris – Christophe Honoré

Odéon-Théâtre de l’Europe (6e) Place de l’Odéon, 75006 Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris



