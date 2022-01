Le Ciel de Nantes : entre récit intime et réalité sociale Grand Théâtre des Cordeliers, 16 février 2022, Albi.

Il réunit une distribution de haut vol, pour la plupart des fidèles compagnons mais aussi sa muse cinématographique Chiara Mastroianni, pour narrer l’histoire de sa famille au lendemain des bombardements alliés sur Nantes en 1943 jusqu’à aujourd’hui. Si grand mère, oncles, tantes et cousins, sont rassemblés dans cette salle de cinéma abandonnée, aux fauteuils aussi rouges que ceux du Grand Théâtre, c’est parce qu’un des leurs, celui qui fait des films, a quelque chose à leur dire. Théâtre, cinéma et biographie s’entremêlent pour donner une forme inédite, sensible et tendre au récit familial et à ce qui se transmet sans se comprendre. Que reste-t-il du passé que nous partageons ? De quoi peut-on hériter quand il n’y a comme patrimoine rien d’autre que des vies détruites ? Dans une mise en scène brillante et rythmée, les souvenirs se jouent en direct restituant avec tendresse et humour l’empreinte du lien qui nous unit aux nôtres, par-delà les années. **Mercredi 16 février à 19h30 et jeudi 17 février à 20h30 au Grand Théâtre. Tarifs : carte SNA 18/14€, normal 25€, réduit 20 € et moins de 12 ans 10€. Réservations : albilletterie.fr**

Le réalisateur Christophe Honoré signe son retour au théâtre avec Le Ciel de Nantes, une pièce en hommage à l’histoire de sa famille, jouée les 16 et 17 février au Grand Théâtre.

