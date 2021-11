Belfort Belfort 90000, Belfort LE CIDEXPRESS Belfort Belfort Catégories d’évènement: 90000

Belfort 90000 EUR 10 13 Le Cidexpress, d’après Le Cid de Corneille. Une réécriture de la pièce plutôt drôle, jouée par trois comédiens.

Mise en scène: Sophie Kordylas, avec Marie Forissier, Éric Prévost et Sophie Kordylas. Mise en lumière: Kamel Touri compagniezocha@gmail.com Le Cidexpress, d’après Le Cid de Corneille. Une réécriture de la pièce plutôt drôle, jouée par trois comédiens.

