“Le Cid” Cie Avide Vacarme Forum Lycée Vaclav Havel, 14 avril 2022, Bègles.

“Le Cid” Cie Avide Vacarme

Forum Lycée Vaclav Havel, le jeudi 14 avril à 18:30

Chimène, l’Infante et Rodrigue sont des enfants qui rêvent du monde d’après mais que l’on contraint à l’ancien archaïque et barbare, où le sang fait loi et où la parole des femmes se perd dans l’indifférence. Chimène hurle dans le vide, l’infante se tait à tue-tête et Rodrigue impuissant malgré sa force, fuit aussi lentement qu’il peut. Jouer Le Cid dans la rue, c’est amener ces vers à l’air libre et chercher ce qu’ils racontent de notre époque. Le Cid est un monument éparpillé dans les mémoires (Ô rage, ô désespoir?) . Nous le reconstruisons avec ce que nous avons et qui peut encore servir : des comédien·nes, un musicien, des marionnettes, des sons et des tambours, un vélo, du carton et des voiles, pour donner à entendre et à voir.

tarif unique 5 euros

Forum Lycée Vaclav Havel 5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 BEGLES Bègles Hourcade Gironde



