Le chuchotement des sorcières Tours

Tours 37000 L’association, tourangelle et de loi 1901, compte 24 choristes amateurs : professionnels dans le monde du spectacle ou de l’enseignement musical, étudiants à la Faculté de musicologie de Tours ; tous se retrouvent pour partager des moments musicaux de qualité, innovants et originaux, sur le répertoire choral contemporain. Depuis sa création en 2005, le chœur de chambre ElaNaveVa explore la musique chorale des 20ème et 21ème siècles.

S'associant avec des personnalités artistiques talentueuses de toutes disciplines (compositeurs, philosophes, sculpteurs, vidéastes, danseurs ou écrivains – Didier Girauldon, Thierry Machuel, Michel Onfray, Pierre Thilloy…) l'ensemble vocal ElaNaveVa propose des spectacles de qualité en phase avec le spectacle vivant d'aujourd'hui.

etileso@gmail.com

