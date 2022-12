Justin Adams & Mauro Durante Le Ch’ty Coz, Bulat-Pestivien (22)

Justin Adams & Mauro Durante Le Ch’ty Coz, Bulat-Pestivien (22), 11 décembre 2022, . Justin Adams & Mauro Durante Dimanche 11 décembre, 17h00 Le Ch’ty Coz, Bulat-Pestivien (22)

5€

avec Justin ADAMS : guitare, chant Mauro DURANTE : violon, tamburello Le Ch’ty Coz, Bulat-Pestivien (22) 1, Plasenn ar Skol Le Ch’ty Coz, 22160 Bulat-Pestivien, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40014 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] // BLUES V/S PIZZICA // Justin Adams, guitariste, producteur et compositeur, a travaillé de concert avec Robert Plant au sein de son groupe, les Sensational Space Shifters. Musicien très rock, presque punk, avec des affi nités profondes pour le blues, il est le premier à avoir enregistré le blues touareg de Tinariwen. Mauro Durante, leader du groupe italien Canzoniere Grecanico Salentino, violoniste percussionniste, est un des maitres de la «pizzica» (style musical du sud de l’Italie). Avec son groupe, ils perpétuent avec passion et bravoure la ferveur et les rythmes obsessionnels qui traversent les tarentelles. Avec l’album Still Moving paru en 2021 (Ponderosa Music Records), ces deux musiciens exceptionnels inaugurent une nouvelle collaboration, unis par un goût immodéré pour les musiques de transe. En partenariat avec La Fiselerie source : événement Justin Adams & Mauro Durante publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T17:00:00+01:00

2022-12-11T19:00:00+01:00

