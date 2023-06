2 000 ans d’histoire en sous-sol : la chapelle St-Lupien – Rezé Histoire Le Chronographe Rezé, 17 septembre 2023, Rezé.

2 000 ans d’histoire en sous-sol : la chapelle St-Lupien – Rezé Histoire Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00 Le Chronographe Accès libre, dans la limite des places disponibles

Les membres de l’association Rezé Histoire (ex Amis de Rezé) vous accompagneront dans la découverte de la Chapelle St Lupien et des ses 2000 d’histoire, dévoilés par le millefeuille archéologique en sous-sol.

Ils partegeront leur passion pour l’histoire patrimoniale de la Chapelle, et reviendront sur l’histoire de sa sauvegarde par l’association.

Le Chronographe 21 rue saint lupien, 44400 rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 52 10 83 20 https://lechronographe.nantesmetropole.fr https://www.facebook.com/Chronographe;https://twitter.com/LeChronographe Au cœur du site archéologique de Saint-Lupien à Rezé, le Chronographe propose aux visiteurs d’expérimenter l’archéologie et d’explorer l’histoire de la ville antique de Ratiatum, découverte dans le sous-sol de Rezé et fouillée par les archéologues depuis 150 ans.

Au milieu d’un îlot de verdure de 2 ha, le Chronographe surplombe la chapelle Saint-Lupien et son mille feuille archéologique, ainsi que les vestiges de l’ancien quartier portuaire gallo-romain. À l’aide des dispositifs numériques, ludiques et interactifs de l’exposition, petits et grands expérimentent les méthodes de l’archéologie et partent à la découverte de l’histoire de Ratiatum.

Suivez l’actualité de l’archéologie en mouvement, à travers les expositions temporaires, conférences et événements du Chronographe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Le Chronographe