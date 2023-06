Bac à fouilles – spectacle de la Cie Qui Bout’ Le Chronographe Rezé, 16 septembre 2023, Rezé.

Bac à fouilles – spectacle de la Cie Qui Bout’ 16 et 17 septembre Le Chronographe Accès libre, dans la limite des places disponibles

Un grand bac à sable carré, posé sur une scène en bois, un peu plus large, en pente. Tout autour, la nature, ou les murs d’un théâtre… c’est selon… Au fond du bac à sable, à jardin, un trou, assez grand et sûrement profond. Trois grosses pelletées de sable jaillissent du trou. Et deux voix :

« — Hé ! Hé ho ! Tu fais quoi ?

— De l’archéologie

— De la quoi ?

— Je creuse. Aide-moi ! »

Le bac à sable devient alors chantier de fouilles, terrain de jeu pour les deux personnages qui, donnant vie à leurs découvertes, nous racontent des histoires d’un autre temps.

Un pied de statue grecque, une poupée ancienne, un vieux godillot, une amphore romaine, un crâne de triceratops… nous parlent d’Achille, de Jules César… de pouvoir, de conquêtes… d’amour, de vie…

Le Chronographe 21 rue saint lupien, 44400 rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 52 10 83 20 https://lechronographe.nantesmetropole.fr https://www.facebook.com/Chronographe;https://twitter.com/LeChronographe Au cœur du site archéologique de Saint-Lupien à Rezé, le Chronographe propose aux visiteurs d’expérimenter l’archéologie et d’explorer l’histoire de la ville antique de Ratiatum, découverte dans le sous-sol de Rezé et fouillée par les archéologues depuis 150 ans.

Au milieu d’un îlot de verdure de 2 ha, le Chronographe surplombe la chapelle Saint-Lupien et son mille feuille archéologique, ainsi que les vestiges de l’ancien quartier portuaire gallo-romain. À l’aide des dispositifs numériques, ludiques et interactifs de l’exposition, petits et grands expérimentent les méthodes de l’archéologie et partent à la découverte de l’histoire de Ratiatum.

Suivez l’actualité de l’archéologie en mouvement, à travers les expositions temporaires, conférences et événements du Chronographe.

Alban Harly, Cie Qui Bout’