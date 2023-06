C’est arrivé près de chez vous, 10 ans d’archéologie dans la métropole Le Chronographe Rezé, 16 septembre 2023, Rezé.

Où retrouve-t-on des traces de fermes gauloises dans la métropole nantaise ? Comment la ville de Nantes s’est-elle transformée au Moyen Âge ? De quelle manière les pratiques funéraires ont-elles évolué au cours des siècles ?

Autant de questions auxquelles C’est arrivé près de chez vous, 10 ans d’archéologie dans la métropole répond avec un voyage inédit dans le temps et l’espace des 24 communes de la métropole nantaise.

À travers une sélection de 13 fouilles et opérations archéologiques réalisées sur le territoire, l’exposition parcourt la richesse historique du sous-sol métropolitain et s’intéresse à la manière dont les acteurs de l’archéologie construisent collectivement cette connaissance du territoire.

Du silex à la brosse à dent en passant par des seaux gaulois, de nombreux objets découverts lors des fouilles sont exposés et dévoilent toute la diversité de ces vestiges archéologiques.

Ludique et interactive, C’est arrivé près de chez vous plonge dans le quotidien des archéologues et met en lumière leur travail et celui des spécialistes sollicités pour l’analyse des vestiges.

Le Chronographe 21 rue saint lupien, 44400 rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Au milieu d’un îlot de verdure de 2 ha, le Chronographe surplombe la chapelle Saint-Lupien et son mille feuille archéologique, ainsi que les vestiges de l’ancien quartier portuaire gallo-romain. À l’aide des dispositifs numériques, ludiques et interactifs de l’exposition, petits et grands expérimentent les méthodes de l’archéologie et partent à la découverte de l’histoire de Ratiatum.

Suivez l’actualité de l’archéologie en mouvement, à travers les expositions temporaires, conférences et événements du Chronographe.

