La construction romaine, une histoire qui dure – Compagnons du devoir Le Chronographe Rezé, 16 septembre 2023, Rezé.

La construction romaine, une histoire qui dure – Compagnons du devoir Samedi 16 septembre, 11h00 Le Chronographe Accès libre, dans la limite des places disponibles

Les compagnons du devoir vous dévoilent tout le savoir-faire des bâtisseurs romains et vous présentent les principes clés de la construction romaine, à partir d’exemples concrets.

Le Chronographe 21 rue saint lupien, 44400 rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 52 10 83 20 https://lechronographe.nantesmetropole.fr https://www.facebook.com/Chronographe;https://twitter.com/LeChronographe Au cœur du site archéologique de Saint-Lupien à Rezé, le Chronographe propose aux visiteurs d’expérimenter l’archéologie et d’explorer l’histoire de la ville antique de Ratiatum, découverte dans le sous-sol de Rezé et fouillée par les archéologues depuis 150 ans.

Au milieu d’un îlot de verdure de 2 ha, le Chronographe surplombe la chapelle Saint-Lupien et son mille feuille archéologique, ainsi que les vestiges de l’ancien quartier portuaire gallo-romain. À l’aide des dispositifs numériques, ludiques et interactifs de l’exposition, petits et grands expérimentent les méthodes de l’archéologie et partent à la découverte de l’histoire de Ratiatum.

Suivez l’actualité de l’archéologie en mouvement, à travers les expositions temporaires, conférences et événements du Chronographe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Le Chronographe