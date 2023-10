Strata – Expérience interactive Le Chronographe Rezé, 13 mai 2023, Rezé.

Strata – Expérience interactive Samedi 13 mai, 18h00 Le Chronographe

Dans son volet numérique, Strata est une installation interactive qui propose au spectateur une immersion cartographique poétique dans l’évolution passée, présente et future de la Loire et du territoire nantais et ligérien. Elle se présente sous la forme d’une vidéoprojection monumentale interactive sur les murs intérieurs de la chapelle St Lupien.

Strata est une oeuvre numérique où s’hybrident des graphismes cartographiques avec des univers liquides organiques et poétiques. Les mouvements du spectateur produisent des courants maritimes qui donnent vie de manière envoûtante à la Loire. Ce dispositif interactif, invite le spectateur à contrôler le niveau de l’eau et découvrir en les transformations du territoire nantais au gré des évolutions du niveau de la mer.

Strata couvre une période allant du 17e au 24e siècle ! Les archives cartographiques invitent à révéler les évolutions de la Loire sur le territoire, et pour les 21e au 24e siècles, l’installation s’appuie sur de véritables données topographiques afin de révéler de manière poétique quel visage pourrait avoir le territoire nantais et ligérien si le niveau de la mer montait à un rythme très soutenu.

➡ Expérience conçue par l’atelier Parades et l’artiste numérique Mickaël Lafontaine tout au long de la soirée, de 18h à 23h.

© Mickaël Lafontaine