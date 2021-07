Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches Le Christ-Roi , un phare face au Mont-Blanc ? Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Le Christ-Roi , un phare face au Mont-Blanc ? Les Houches, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Les Houches. Le Christ-Roi , un phare face au Mont-Blanc ? 2021-07-07 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-07 11:00:00 11:00:00 Parking de la gare SNCF – Les Houches 440 route de la Gare

Les Houches Haute-Savoie EUR 5 Venez découvrir le contexte historico-artistique, les concepteurs, les techniques de construction, l’engouement populaire (pèlerins et touristes) qui ont procédé à l’érection de cette statue monumentale… borrel.yves@wanadoo.fr +33 6 40 10 54 45 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Houches Adresse Parking de la gare SNCF - Les Houches 440 route de la Gare Ville Les Houches lieuville 45.8935#6.79714