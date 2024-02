LE CHRIST ROI Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne, dimanche 25 février 2024.

LE CHRIST ROI Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Le spectacle du Christ Roi est une fresque théâtrale qui retrace la vie et la passion de Jésus-Christ. Il est joué tous les ans à Sainte-Pazanne, depuis 1933.

L’histoire :

L’œuvre écrite par Paul Greslé, prêtre et écrivain français, est divisée en trois parties: La première partie raconte la naissance, l’enfance et la jeunesse de Jésus. La deuxième partie retrace la vie publique de Jésus, ses miracles et son enseignement. La troisième partie raconte la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Le spectacle est joué par des bénévoles locaux, âgés de 7 à 80 ans.

La mise en scène est efficace. Elle utilise des éléments de décors et de costumes d’époque pour créer une atmosphère réaliste.

La musique, composée par Paul Greslé, est également très importante dans le spectacle. Elle contribue à créer une ambiance solennelle et émouvante.

Le spectacle du Christ Roi est un événement important pour la communauté de Sainte-Pazanne.

3 raisons de venir au spectacle :

Découvrir un spectacle théâtrale où toute une commune participe à l’unisson depuis des générations

Plonger dans une atmosphère et des décors réalistes, admirer cette mise en scène spectaculaire

Comprendre l’histoire par le récit d’évènements passés interprétés avec réalisme et rempli d’émotion

Pratique :

Réservations conseillées, places limitées

Tarif de 10€ à 14€ en fonction de l’âge des participants

Billetterie en ligne sur le site internet du Christ Roi ici

Renseignements par téléphone au 07 67 21 75 33 ou par mail à info@lechristroi.org

Billetterie sur place le jour J dans la limite des places disponibles

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25 14:30:00

Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@lechristroi.org

