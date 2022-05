Le Christ aux coquelicots Novy-Chevrières Novy-Chevrières Catégorie d’évènement: Novy-Chevrières

Le Christ aux coquelicots Novy-Chevrières, 12 juin 2022, Novy-Chevrières. Le Christ aux coquelicots Novy-Chevrières

2022-06-12 – 2022-06-12

Novy-Chevrières Ardennes Novy-Chevrières L’œuvre littéraire de Christian Bobin tient une place particulière au sein de l’œuvre musicale de Benoît Menut : ​Le Baiser de marbre noir, ​Un Bruit de balançoire, et aujourd’hui ​Le Christ aux coquelicots.​Concernant cette dernière pièce, on pourrait s’attendre à une œuvre « catholique », exégète des écrits du Nouveau Testament. Mais non. C’est plutôt à un questionnement autour de l’Amour que Bobin nous mène avec cette œuvre faite de courts poèmes analogues aux haïkus : amour physique, amour de soi, amour spirituel…Souhaitant enluminer le texte de Bobin, Menut choisit de composer pour un orchestre vocal de seize solistes une cantate chorale a capella qui suit la progression du livre vers la lumière, l’apaisement, l’acceptation.Une lettre d’amour qui révèle à tout un chacun la nature et la fragilité du divin, la simplicité des belles choses chères à Bobin : « la beauté vient de l’amour. L’amour vient de l’attention. L’attention simple aux simples, l’attention humble aux humbles, l’attention vive à toute vie ». rp.louisjouvet@orange.fr +33 3 24 39 67 75 Novy-Chevrières

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégorie d’évènement: Novy-Chevrières Autres Lieu Novy-Chevrières Adresse Ville Novy-Chevrières lieuville Novy-Chevrières

Le Christ aux coquelicots Novy-Chevrières 2022-06-12 was last modified: by Le Christ aux coquelicots Novy-Chevrières Novy-Chevrières 12 juin 2022

Novy-Chevrières