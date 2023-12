Bal Joliet Le Chouga Bario, Lille (59) Bal Joliet Le Chouga Bario, Lille (59), 13 décembre 2023, . Bal Joliet Mercredi 13 décembre, 20h30 Le Chouga Bario, Lille (59) libre Duo Vielle à Roue ( Benjamin Meunier ) et Accordéon Chromatique ( Fabien Villeneuve ) haut en couleurs, qui vous fera danser sur les musiques traditionnelles du Centre France ! Ambiance intime et chaleureuse… source : événement Bal Joliet publié sur AgendaTrad Le Chouga Bario, Lille (59) 32, Rue des Sarrazins

Le Chouga Bario, 59000 Lille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46812 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T01:00:00+01:00

2023-12-13T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Le Chouga Bario, Lille (59) Adresse 32, Rue des Sarrazins Le Chouga Bario, 59000 Lille, France Age max 110 Lieu Ville Le Chouga Bario, Lille (59) latitude longitude 50.625396;3.049643

Le Chouga Bario, Lille (59) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//