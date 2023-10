Marché puériculture Le Chomeil Saint-Paulien Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien Marché puériculture Le Chomeil Saint-Paulien, 26 novembre 2023, Saint-Paulien. Saint-Paulien,Haute-Loire Marché de puériculture organisé par l’APEL St Joseph de Saint-Paulien.

2023-11-26 08:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Le Chomeil salle polyvalente

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Nursery market organized by APEL St Joseph de Saint-Paulien Mercado de viveros organizado por APEL St Joseph de Saint-Paulien Markt für Kinderkleidung, organisiert von der APEL St Joseph de Saint-Paulien

