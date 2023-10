Exposition nationale d’aviculture Le Chomeil Saint-Paulien, 4 novembre 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

L’exposition Nationale d’Aviculture du Puy en Velay avec près de 1000 animaux présentés par 104 exposants venant des quatre coin de France.

Une visite à ne pas manquer ou vous pourrez admirer des animaux de toute beauté..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . EUR.

Le Chomeil grande halle

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The National Poultry Show in Le Puy en Velay, with nearly 1,000 animals presented by 104 exhibitors from all over France.

A visit not to be missed, where you can admire the beauty of the animals.

El Salón Nacional de la Avicultura de Le Puy en Velay, con cerca de 1.000 animales presentados por 104 expositores procedentes de los cuatro puntos cardinales de Francia.

Una visita obligada en la que podrá admirar la belleza de los animales.

Die Nationale Geflügelschau in Le Puy en Velay mit fast 1000 Tieren, die von 104 Ausstellern aus ganz Frankreich präsentiert werden.

Ein Besuch, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten, denn hier können Sie Tiere von großer Schönheit bewundern.

