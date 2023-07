Cinéma: Des mains en or Le Chomeil Saint-Paulien Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien Cinéma: Des mains en or Le Chomeil Saint-Paulien, 19 juillet 2023, Saint-Paulien. Saint-Paulien,Haute-Loire 7 juin 2023 en salle / 1h 30min / Comédie

de Isabelle Mergault

par Isabelle Mergault, Jean-Pierre Hasson

avec Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud.

2023-07-19 21:00:00 fin : 2023-07-19 . .

Le Chomeil salle de cinéma

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



june 7, 2023 in theaters / 1h 30min / Comedy

by Isabelle Mergault

by Isabelle Mergault, Jean-Pierre Hasson

with Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud 7 junio 2023 en cines / 1h 30min / Comedia

de Isabelle Mergault

de Isabelle Mergault, Jean-Pierre Hasson

con Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud 7. Juni 2023 im Kino / 1h 30min / Komödie

von Isabelle Mergault

von Isabelle Mergault, Jean-Pierre Hasson

mit Lambert Wilson, Josiane Balasko, Sylvie Testud Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Lieu Le Chomeil Adresse Le Chomeil salle de cinéma Ville Saint-Paulien Departement Haute-Loire Lieu Ville Le Chomeil Saint-Paulien

Le Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paulien/