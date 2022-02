Le Choix Marseille 12e Arrondissement Marseille 12e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Choix Théâtre L'Acte 12 1 Rue Jean Vague Marseille 12e Arrondissement

2022-05-07

Théâtre L'Acte 12 1 Rue Jean Vague

Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 12e Arrondissement Une comédie de Jean-Marc Magnoni.



Un commercial est obligé de supporter une clocharde et de partager avec elle un banc dans un parc public. Chacun ayant une raison pour être présent à cet endroit à ce moment précis.



Tout au long de notre existence nous devons faire des choix. Ce sont ces décisions qui tracent le parcours de notre vie. Mais parfois une situation particulière ou exceptionnelle vous oblige à faire LE choix qui risque de faire basculer votre vie pour le pire ou le meilleur.



(Jean-Marc Magnoni) Théâtre L’Acte 12 1 Rue Jean Vague Marseille 12e Arrondissement

