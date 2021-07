Sainte-Nathalène Sainte-Nathalène Dordogne, Sainte-Nathalène Le choix du Roi Sainte-Nathalène Sainte-Nathalène Catégories d’évènement: Dordogne

Sainte-Nathalène

Le choix du Roi Sainte-Nathalène, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Sainte-Nathalène. Le choix du Roi 2021-07-24 – 2021-07-24

Sainte-Nathalène Dordogne Sainte-Nathalène 10 EUR Le Choix du Roi de Dominique Eulalie par la Cie Coup de Théâtre. Quel sera le successeur du Roi ?

Le Choix du Roi de Dominique Eulalie par la Cie Coup de Théâtre. Quel sera le successeur du Roi ?

Le choix parmi ses enfants promet d'être difficile… tout ceci dans un joyeux charivari plein d'humour et de fantaisie.

