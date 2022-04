le Chœur Ibn Zaydoun Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

le Chœur Ibn Zaydoun Le 3C Café culturel citoyen, 14 avril 2022, Aix-en-Provence. le Chœur Ibn Zaydoun

Le 3C Café culturel citoyen, le jeudi 14 avril à 20:00

Le Chœur multiculturel Ibn Zaydoun aborde un répertoire de chants traditionnels du Moyen-Orient et de poésies arabes anciennes et contemporaines, sur des compositions originales de Moneim Adwan. Composée d’amateurs d’horizons divers, la formation chorale est ouverte à toutes et tous. ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

le Chœur Ibn Zaydoun Le 3C Café culturel citoyen 2022-04-14 was last modified: by le Chœur Ibn Zaydoun Le 3C Café culturel citoyen Le 3C Café culturel citoyen 14 avril 2022 aix en provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône