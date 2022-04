LE CHOEUR DU COURS FLORENT La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

LE CHOEUR DU COURS FLORENT La Bellevilloise, 23 avril 2022, Paris. Le Chœur du Cours Florent interprètera des musiques de films anglo-saxons : Skyfall, James Bond, The Greatest Showman, La La land, The Rocky Horror Picture Show, Titanic, Le Seigneur des Anneaux, A Star Is Born, Rocky et d’autres…

Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 20h00 à 21h00

gratuit Le Chœur Florent est constitué d’élèves du Cours Florent, sélectionnés pour leurs compétences vocales et musicales, et ayant choisi comme discipline complémentaire à leur formation de comédien le chant. Ce chœur, dirigé par Laurent Austry, professeur de chant diplômé d’Etat a interprété : « Les Saltimbanques » de Louis Ganne, « Les Mousquetaires au couvent » de Louis Varney, « Les années Saint Germain des Prés », « Fiesta » de Francis Lopez, « Carmen » de Bizet, « Faust » de Gounod, des concerts de musique sacrée, des spectacles Jacques Offenbahc et des concerts consacrés à Kurt Weill, Jacques Brel, Barbara, Serge Gainsbourg, Charles Trenet, Claude Nougaro et Charles Aznavour. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Contact : https://www.facebook.com/labellevilloiseparis

