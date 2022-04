Le Chœur du Bon Pays chante ses 10 ans et invite La Source d’Adonaï Cousance Cousance Catégories d’évènement: Cousance

Le Chœur du Bon Pays chante ses 10 ans et invite La Source d'Adonaï Cousance, 15 mai 2022, Cousance.

2022-05-15 – 2022-05-15 Eglise Saint-Julien 2-4 rue de l’église

Cousance Jura Cousance 10 EUR Le Choeur du Bon Pays chante ses 10 ans avec la Source d’Adonaï lechoeurdubonpays@outlook.fr https://www.lechoeurdubonpays.fr/ Le Choeur du Bon Pays chante ses 10 ans avec la Source d’Adonaï Eglise Saint-Julien 2-4 rue de l’église Cousance

10 EUR

