Le Choeur des rugueux en concert Cazats, 8 mai 2022, Cazats.

Le Choeur des rugueux en concert Le Bourg Eglise Saint Martin Cazats

2022-05-08 – 2022-05-08 Le Bourg Eglise Saint Martin

Cazats Gironde Cazats

EUR 10 L’association Passion Patrimoine de Cazats accueille Le C(h)oeur des Rugueux à l’église de Cazats.

Le C(h)oeur des Rugueux est un groupe d’anciens joueurs émanent des Rugueux Bipèdes.

Il y a plus de 10 ans, ces derniers décident de fonder un choeur d’hommes, dans un premier temps pour un plaisir égoïste puis, face à son développement et au succès rencontré, pour le plaisir de tous.

Le C(h)oeur des Rugueux c’est le prolongement et la transmission d’une culture rugbystique, fondée sur les valeurs de respect et de don de soi. Le but est d’apporter et de partager avec le plus grand nombre, à travers le chant, du plaisir et de la convivialité.

Fort de son succès, le C(h)oeur se produit, outre les tribunes de Comberlin, dans des manifestations plus structurées (animations, concerts, etc.) et arbore tout aussi fièrement les couleurs du Stade Langonnais !

Choeur des rugueux

Le Bourg Eglise Saint Martin Cazats

