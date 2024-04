Le C(h)oeur des Rugueux Cazats, dimanche 14 avril 2024.

Le C(h)oeur des Rugueux Cazats Gironde

L’association « Passion Patrimoine » accueille le Choeur des Rugueux ce dimanche 14 avril à l’église Saint-Martin de Cazats !

Le Choeur des Rugueux c’est le prolongement et la transmission d’une culture rugbystique, fondée sur les valeurs de respect et de don de soi.Le but est d’apporter et de partager avec le plus grand nombre, à travers le chant, du plaisir et de la convivialité ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

Eglise Saint Martin

Cazats 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Le C(h)oeur des Rugueux Cazats a été mis à jour le 2024-04-05 par OT du Bazadais