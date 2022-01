Le chœur des lecteurs Plusieurs bibliothèques, 22 janvier 2022, Paris.

Le chœur des lecteurs

Plusieurs bibliothèques, le samedi 22 janvier à 15:30

Le chœur des lecteurs s’invite dans les bibliothèques de la Ville de Paris à l’occasion des Nuits de la lecture. Pour ouvrir le temps fort de la manifestation, les élèves des classes de théâtre des conservatoires de la Ville de Paris lisent, en simultané, des extraits de l’un des trois textes sélectionnés par le Centre National du livre, depuis plusieurs bibliothèques parisiennes. L’occasion pour les Parisiennes et les Parisiens de savourer une lecture autour de la thématique « Aimons toujours ! Aimons encore ! » ### Les textes sélectionnés * « Les Petits chevaux de Tarquinia » de Marguerite Duras, Folio, Éditions Gallimard, 1953 * « Les Inséparables » de Simone de Beauvoir, Éditions de l’Herne, 2020 * « Belle du Seigneur », Chapitres XXXVII et XXXVIII, d’Albert Cohen, Éditions Gallimard, 1968 ### Partenaires En partenariat avec le conservatoire G. Fauré et la bibliothèque M. Arkoun (5e), le conservatoire N. et L. Boulanger et la bibliothèque Valeyre (9e), le conservatoire P. Dukas et les bibliothèques V. Leduc (11e) et H. Berr (12e), le conservatoire M. Ravel et la bibliothèque A. Rim­baud (13e), Conservatoire D. Mil­haud et la bibliothèque A. Césaire (14e), le conservatoire G. Bizet et la bibliothèque O. Wilde (20e), le conservatoire Maurice Ravel (13e) ainsi que le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger (9e). ### Liste des lieux et dates Bibliothèque A. Rimbaud – 4e | partenariat Conservatoire Maurice Ravel – 13e et CONSERVATOIRE Darius Milhaud – 14e Samedi 22 janvier, 18h Bibliothèque M. Arkoun – 5e | partenariat Conservatoire Gabriel Fauré – 5e Samedi 22 janvier, 18h Bibliothèque Valeyre – 9e | partenariat Conservatoire Nadia et Lili Boulanger – 9e Samedi 22 janvier, 18h Bibliothèque V. Leduc – 11e | partenariat Conservatoire Paul Dukas- 12e Samedi 22 janvier, 18h Médiathèque H. Berr – 12e | partenariat Conservatoire Paul Dukas – 12e Samedi 22 janvier ; plusieurs créneaux horaires de 16h30 à 21h15 Bibliothèque Saint Eloi – 12e | partenariat Conservatoire Paul Dukas – 12e Samedi 22 janvier, 18h Interventions autour des textes du CNL + poèmes d’amour Bibliothèque R. Sabatier – 18e | partenariat Conservatoire Maurice Ravel – 13e Samedi 22 janvier, 19h Bibliothèque Sorbier 20e | partenariat Conservatoire Georges Bizet – 20e Samedi 22 janvier, 19h Intervention autre que les textes CNL Bibliothèque O. Wilde – 20e | partenariat Conservatoire Georges Bizet – 20e Samedi 22 janvier, 15h30 Interventions autour des “amours interdites”. Pas de lecture des textes du CNL

Le chœur des lecteurs s’invite dans les bibliothèques de la Ville de Paris à l’occasion des Nuits de la lecture.

Plusieurs bibliothèques Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T20:00:00