LE CHOEUR DES FEMMES, 5 mars 2023, Machecoul-Saint-Même

LE CHOEUR DES FEMMES

Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

2023-03-05 17:00:00 – 2023-02-10

EUR Cette pièce est une adaptation du célèbre roman du même nom de Martin Winckler, médecin militant féministe, également romancier et essayiste. Il nous y raconte l’arrivée de Jean, interne en chirurgie gynécologique, dans un service de consultation externe, qui va devoir confronter ses idées préconçues à la réalité de la vie de ses patientes. Dans ce spectacle, on retrouve de nombreux témoignages de femmes aux vécus très différents. On suit Jean, qui se confronte à toutes ces histoires, et notre regard évolue avec le sien. On y parle de lutte, de place de la femme, de secrets, de résilience, d’amour, de féminité et de pleins d’autres choses… On y met en lumière les Femmes, leur courage, leurs secrets, leurs vies ».

Soirée théâtre proposée par FemmeS TouteS Debout

