Théâtre Jean Villar, le samedi 18 septembre à 20:00

**Le spectacle** Adaptation du célèbre roman de Martin Winckler, Le Chœur des Femmes raconte l’arrivée de Jean, interne en chirurgie gynécologique, dans un service de consultation externe. Au fil des rencontres, ses idées préconçues vont se heurter à la réalité de la vie de ses patientes. On suit Jean et notre regard évolue avec le sien. Les nombreux témoignages de personnages aux vécus très différents sont autant de prétextes au spectacle pour parler de secret, de résilience, d’amour, de féminité, de courage et de beaucoup d’autres choses… Chacun.e pourra alors quitter la pièce en ayant peut-être débuté une réflexion sur son propre vécu, ses croyances, sa vision des femmes et leur position dans la société. **La Compagnie** Nous avons fondé la Compagnie des Incarnés en 2016 à la suite de notre rencontre au cours de notre formation professionnelle. Nous avons en effet en commun une même vision de la création théâtrale, et nous avons également une sensibilité toute particulière au contact avec le public via nos parcours respectifs. Ces parcours initiaux nous ont donné une fibre particulièrement sensible aux échanges humains, c’est pourquoi nous nous sommes très vite intéressées aux formes de théâtre intégrant un échange actif avec le public. En effet, la Compagnie des Incarnés défend une vision du théâtre populaire, par tous•tes et pour tous•tes. Actuellement, la Compagnie a plusieurs spectacles en cours et en création, et elle propose également des interventions de théâtre forum, des représentations scolaires, des spectacles pour enfants et des initiations au théâtre, à la danse et à l’art plastique. La Compagnie des Incarnés tisse des liens entre problématiques sociétales et pratiques théâtrales en portant à la scène des spectacles riches de sens et d’émotions. **L’auteur** De son vrai nom Marc Zaffran, Martin Winckler est un médecin militant féministe français, connu comme romancier et essayiste. Evoquant souvent la situation du système médical français, il est également critique de séries télévisées et traducteur. Il est aujourd’hui citoyen canadien et vit à Montréal. **Inscription** [https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=37720](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=37720)

5/10€ Réservation recommandée https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=37720

La Compagnie des Incarnés sera à Romans-sur-Isère le samedi 18 septembre pour vous faire partager ce texte incroyable de Martin Winckler

Théâtre Jean Villar Rue Giraud 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE Romans-sur-Isère Drôme



