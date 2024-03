Le Chœur des femmes , Compagnie Actes uniques | Château des Bretonnières Erbrée, vendredi 24 mai 2024.

Dans le cadre de la saison culturelle de Thélème, la culture en pleine nature au Château des Bretonnières à Erbrée.

Ne jugez pas les femmes, écoutez-les. Un propos engagé sur l’intimité des femmes,

sur un tabou de notre société. Une adaptation du best-seller de Martin Winckler.

Entre Saint-Malo et le festival d’Avignon, le Chœur des femmes, nouvelle création de la compagnie Actes Uniques fait halte à Thélème.

Le Chœur des femmes raconte l’histoire d’une jeune interne en médecine, déjà formatée par la faculté et qui doit brusquement réviser ses préjugés. Un récit qui décrit la médecine des femmes, sa complexité, ses écueils et ses interrogations éthiques. Une pièce chorale qui donne la parole aux femmes, sans tabous.

Si je porte à la scène Le Chœur des femmes aujourd’hui, c’est pour mettre en lumière un tabou de notre société. Alors que les femmes prennent enfin la parole pour dénoncer le harcèlement ou l’inceste, la gynécologie s’accompagne de nombreuses idées préconçues et tabous de la pilule qui fait grossir aux violences obstétricales, en passant par les grossesses après 40 ans et les IVG qui rendent stériles.

La lecture de ce roman a été pour moi un choc. Mettre des mots sur des souffrances ou des pratiques que j’avais moi-même subies, qu’il fallait taire ou penser comme normales, m’a troublé, interpellé. Et j’ai eu envie de le partager.

Projet soutenu par le dispositif ADAMI déclencheur.

Production Cie Actes Uniques

Coproduction Théâtres de St Malo (35)

Une création de la Cie Actes Uniques

> Durée 1h20

> Bar & assiettes gourmandes à partir de 19h .

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 22:30:00

Lieu-dit La Bretonnière

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne theleme.arts@gmail.com

