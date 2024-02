Le Chœur des Femmes Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, jeudi 29 février 2024.

Du jeudi 29 février 2024 au vendredi 01 mars 2024 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarifs : 10€/12€ TR

Raphaëlle COEUR s’empare du roman de Martin Winckler pour raconter en paroles et en musique l’histoire de son héroïne.

Jean Atwood est interne en médecine. Son parcours universitaire brillant semble la destiner à une carrière prometteuse en chirurgie gynécologique.

Pour remplir ses obligations de jeune interne, elle doit effectuer six mois de stage dans une petite unité de « Médecine de la femme » au Centre Hospitalier Universitaire de Tourmens.

Jean vit mal cette obligation. Elle, major de promo, va devoir passer six mois sans faire aucun geste technique complexe chirurgical, à écouter des femmes raconter leur vie et a le sentiment qu’elle va perdre son temps dans une unité qui ne l’intéresse pas.

Elle fait la rencontre de Franz Karma, chef de l’unité où elle prend ses fonctions.

Ses qualités d’écoute et son approche, aux antipodes de la gynécologie très médicalisée que Jean connaît, déconcertent l’élève. Mais ses études lui ont-elles vraiment tout appris ? Et son malaise face à Karma ne cache-t-il pas des questionnements plus profonds sur elle-même ?

Adaptation du roman de Martin Winckler

Mise en scène : Raphaëlle COEUR

Avec : Juliette Mathieu (Jean Atwood), Vianney Henry (Dr Franz Karma), Nathalie Lambert (Aline et Geneviève), Raphaël Albospeyre (Jean enfant), Quentin Rousseaux (Le conteur et Yves Lance), Marine Ropp (Mme Gibert et Bahia), Clémence De Gail (Sabrina et Cécile)

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/le-choeur-des-femmes/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.billetreduc.com/336319/evt.htm?nr=1

© DR Le choeur des Femmes, de la compagnie « Haut les Coeurs », les 29 février et 1er mars 2024 à 20h à l’Espace Beaujon