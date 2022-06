Le choeur de Sartene Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Le choeur de Sartene Tours, 22 juillet 2022, Tours. Le choeur de Sartene

20 Rue Nationale Tours Indre-et-Loire

2022-07-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-22 22:30:00 22:30:00 Tours

Indre-et-Loire Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995. Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine. Le Chœur, rêve d’inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle. Le son et la justesse sont leur credo, travailleurs infatigables. La remise en question est permanente pour ce groupe, ce qui lui permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales. Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995. Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine. 20h30 | TOURS (Indre et Loire) • Église Saint-Julien Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995. Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine. Le Chœur, rêve d’inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle. Le son et la justesse sont leur credo, travailleurs infatigables. La remise en question est permanente pour ce groupe, ce qui lui permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales. Tours Val de Loire Tourisme

Tours

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse 20 Rue Nationale Tours Indre-et-Loire Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Le choeur de Sartene Tours 2022-07-22 was last modified: by Le choeur de Sartene Tours Tours 22 juillet 2022 20 Rue Nationale Tours Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire