Le Choeur de Sartène – Polyphonie corse, 15 avril 2023, Vimoutiers .

Le Choeur de Sartène – Polyphonie corse

Eglise Notre-Dame Vimoutiers Orne

2023-04-15 20:30:00 – 2023-04-15 22:30:00

Vimoutiers

Orne

Le groupe polyphonique Corse, le Chœur d’Hommes de Sartène sera en représentation à l’église Notre-Dame le samedi 15 avril.

Ce chœur d’hommes de Sartène, créé par Jean-Paul Poletti, est composé de 5 hommes. Le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce qui est invisible pour les yeux.

Dans le monde entier et les scènes les plus importantes (Mexique, Chine, Corée, Etats unis, Autriche, Belgique, Russie …) ils essaient depuis 1995 de transmettre au public une partie d’eux-même.

Billets en vente au Bar Le Pénalty rue du Perré, au magasin ALH Motors rue aux Moines de Jumièges et sur place le soir de la représentation.

Tarifs à venir…

+33 6 84 17 58 03 https://vimoutiers.fr/

Mairie de Vimoutiers

Vimoutiers

dernière mise à jour : 2023-02-24 par