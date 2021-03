Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Le choeur bulgare de Paris, Orenda Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Le cycle continu de célébrer la voix tout en prolongeant la célébration de » La journée de la femme » qui inscrit cette rencontre dans un temps fort des médiathèques ** »Des mots d’elles… »** **ORENDA** vous propose de voyager à travers les polyphonies uniques des Balkans. Basées à Paris, ces musiciennes accomplies vont vous faire partager leur passion pour les voix a capella et les rythmes composés uniques de ce répertoire encore très vivant, aujourd’hui en Bulgarie. _Avec le_ _**Quatuor Orenda**_ _composé de_ _**Sandrine Conry, Stefka Miteva, Julia Orcet**_ _et_ _**Caroline Daparo**_ Rencontre issue du Cycle musique / Chantez maintenant ! du Réseau des médiathèques de SQY.

Se connecter sur e-mediatheque.sqy.fr

Une conférence chantée en ligne du cycle « Chantez maintenant ! » avec notre artiste associée Sandrine Corny qui nous guide par différentes approches dans l’univers de la voix et du chant. Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

