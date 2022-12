Le Chœur Ananda vous invite à son concert du Nouvel An Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Landes Soorts-Hossegor Le Magnificat, l’oeuvre sacrée que John Rutter a composée en 1990, a été conçue comme une fête latine en l’honneur de la Vierge Marie, oeuvre biblique elle est à la fois joyeuse et puissante dans le « Fecit Potentiam »et débordante de ferveur dans le « Et Misericordia »… La Misa a Buenos-Aires a été créée en 1996 par le célèbre compositeur argentin Martin Palmeri. La Misatango marie les textes liturgiques du rite le plus sacré de l’Église avec les rythmes et les sonorités du tango…une danse très profane ! De larges extraits de ces deux oeuvres seront interprétés par les choristes et les solistes du chœur Ananda. Ce concert sera donné le Dimanche 22 janvier à 17h00 en l’Eglise de la Sainte Trinité à Hossegor. L’entrée sera gratuite et une libre participation la bienvenue. Concert du Nouvel An 2023 – Magnificat de John Rutter et Misatango de Martin Palmeri +33 6 70 34 66 23 Choeurs Ananda

