Le musée Art du Chocolat est situé à Lisle-sur-Tarn, dans le département du Tarn, entre Albi et Toulouse. Bastide-port du XIIIe siècle, le musée se trouve au cœur du village, sur la place aux arcades, plus grande place à couverts du sud-ouest. Implanté dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée est un lieu unique. La visite débute par une projection vidéo, vous y découvrirez les secrets de la fabrication du chocolat, de la plantation de cacaoyers au produit fini. La deuxième salle, présente à la façon d’un cabinet de curiosités les différentes techniques utilisées pour la création de sculptures en chocolat. Dans la troisième salle, vous découvrirez que le chocolat est un matériau permettant une grande diversité d’effets esthétiques. Les sculptures présentées ont été travaillées à quatre mains par différents maîtres chocolatiers et sculpteurs contemporains, tels Casimir Ferrer et Marta Solsona. Terminez votre visite par une dégustation commentée de grands crus de chocolat et découvrez différents terroirs de cacao à travers le monde.

L’entrée du musée est au tarif de 5€. Dans le cadre des Journées du patrimoine nous ouvrons le musée gratuitement sur la journée du dimanche 19 septembre 2021.

Découvrez notre exposition de sculptures monumentales en chocolat et participez à une dégustation de grands crus de chocolat…un parcours artistique et gourmand. Musée Art du chocolat 13, Place Paul Saissac 81310 Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Tarn

