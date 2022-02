Le chocolat chaud de Martin pour réchauffer les cœurs ! Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

du samedi 26 février au lundi 28 février à Paris Expo Porte de Versailles

On dit qu’il est bon pour le moral ! En ces temps incertains, le chocolat n’est-il pas un remède à la morosité et pour réduire le stress et l’anxiété ? Un aliment plaisir qui possède également de nombreuses vertus santé. Mais qui dit temps froid dit chocolat chaud ! Une boisson d’excellence à consommer après une journée de ski ou une promenade en montagne est un plaisir qui rappellera sans doute à beaucoup, un petit parfum d’enfance qui débute à l’automne pour s’achever après Pâques. Un plaisir gourmand que vous pourrez retrouver avec Martin sur le stand des Hautes-Alpes avec l’entreprise Sacré Willy (Tallard) et son chocolat chaud « maison » autour d’un triporteur à l’allure vintage. Une pause gourmande pour réchauffer les cœurs comme les montagnards savent en préparer. Un grand bonheur chocolaté pour les yeux et les papilles. A noter que l’entreprise Sacré Willy sera également présente au Salon du Fromage et des Produits Laitiers pour présenter ses productions réalisées avec du lait de montagne des Hautes-Alpes. [www.sacre-willy.com](http://www.sacre-willy.com)

Pause gourmande autour d’un chocolat chaud au bon lait des montagnes des Hautes-Alpes avec l’entreprise Sacré Willy (Tallard) et son triporteur vintage.

