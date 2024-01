Montreuil Paradise – LUGE EN NASTY PÊCHERESSE – Saison d’hiver 2 Le Chinois Montreuil, vendredi 26 janvier 2024.

Montreuil Paradise – LUGE EN NASTY PÊCHERESSE – Saison d’hiver 2 Une collaboration explosive entre le Collectif Paradise et l’équipe de Roller Derby de Montreuil les géniales Nasty Pêcheresse 26 et 27 janvier Le Chinois Entrée libre jusqu’à 22h puis 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-27T00:00:00+01:00 – 2024-01-27T04:30:00+01:00

► MONTREUIL PARADISE – Saison d’Hiver N°2

︎

Bienvenue sous la lune Montreuilloise

Le Collectif Paradise met son manteau d’hiver et propose des soirées au Chinois

en invitant ses partenaires les plus fou

❄️Comme c’est blizzard, le chinois se meut en chaleureuse baraque le soir du 26 janvier. Dans le planning de l’hivernage des Nasty Pêcheresses il y a évidemment la fête. Viens célébrer la pleine luge , les ami.e.s merveilleux.ses de Montreuil Paradise nous invitent une deuxième fois pour une carte blanche comme la neige pleine de givresse.

Au programme !

Une fanfare, des concerts, des djs de type professionnel.le.s, des djs 10NASTY, des surprises, des stands coiffologie, make up & en avant première le magnifique confessionnails . Viens trinquer avec ton verglas de brume arrangée ou de coca zéro degré et partager ce moment avec nous, on a trop âtre. (Le détail arrive)

✵ MONTREUIL PARADISE : Collectif de jeunes Montreuillois.e engagé.es dans la vie associative, la solidarité, l’écologie et l’organisation d’évènements pluridisciplinaires aux valeurs éco-responsables sous le signe de la fête, de la chaleur humaine, de la danse pour toutes et tous.

http://montreuilparadise.com/

✵ Les Nasty Pêcheresses : Equipe de roller derby de Montreuil. Fondée en 2012, elle compte maintenant une cinquantaines de joueureuses, avec trois équipes : La Scandale, l’Entourloupe et la Bagarre, ainsi que des nouveaux talents de l’arbitrage.

Le roller derby est un sport de contact sur rollers quads, aux valeurs féministes et inclusives.

Chez les Nasty Pêcheresses, comme d’autres team évidemment, la 3ème mi temps est une étape essentielle .

Pêche qui roule amasse la mousse, 93 bang bang.

https://www.facebook.com/lesnastypecheresses

✵ Infos Pratiques :

Prix libre & conscient jusque 22h puis 5 €

CB sans minimum

Le Chinois

6 Place du Marché – Montreuil

Ⓜ Croix de Chavaux

✵ Ouvert à toutes et tous – Bienveillance – Respect des autres et du lieu

Mise en place de billets suspendus : Si vous en avez la possibilité, vous pourrez mettre un peu plus pour pouvoir permettre à d’autres personnes de pouvoir profiter de la soirée.

Si vous êtes en galère, pas de soucis, vous pourrez profiter de la tirelire suspendus afin de pouvoir profiter de la soirée !

Du matériel de réduction des risques sera mis à disposition à l’accueil.

Nous vous rappelons qu’aucun comportement oppressif ne sera toléré au cours de notre fête. Si vous rencontrez la moindre problématique au cours de l’événement vous pouvez contacter les équipes de l’accueil qui vous orienterons du mieux possible et nous serons joignable sur les réseaux sociaux après l’événement

Sécurité assurée par le lieu d’accueil

Le Chinois 6 place du marché 93100 Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1538627976977185?ref=newsfeed »}] [{« link »: « http://montreuilparadise.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lesnastypecheresses »}]

Montreuil Paradise Roller Derby