Balkan Habibeats #2 Spécial Mediterranean Connection Nouvel An Orthodoxe vs Nouvel An Berbère ! Le Chinois Montreuil, samedi 13 janvier 2024.

Balkan Habibeats #2 Spécial Mediterranean Connection Nouvel An Orthodoxe vs Nouvel An Berbère ! Balkan Beat Paris et la team Habibi Love s’associent pour vous inviter à la deuxième édition de la soirée BALKAN HABIBEATS spécial NOUVEL AN ORTHODOXE (13jan) et NOUVEL AN BERBÈRE (12jan) !! Samedi 13 janvier, 23h00 Le Chinois 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T23:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-13T23:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Balkan Beat Paris et la team Habibi Love s’associent pour vous inviter à la deuxième édition de la soirée BALKAN HABIBEATS pour célébrer dans la même fiesta le NOUVEL AN ORTHODOXE (13jan) et le NOUVEL AN BERBÈRE (12jan) !!

RDV LE SAMEDI 13 JANVIER 2024 DE 23H A L’AUBE A LE CHINOIS DE MONTREUIL pour un voyage entre musiques traditionnelles et populaires balkaniques et orientales saupoudrées de sonorités urbaines et contemporaines !!

La fusion des deux styles nous promet encore une fois une soirée originale et festive !

▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬

⏁⏁⏁ SAM. 13 JAN. ⏁⏁⏁ 23H – 5H ⏁⏁⏁

LE CHINOIS, 6 place du Marché – Montreuil (M° Croix de Chavaux)

PAF : 8€ (+ frais en prévente) // 10€ sur place

https://shotgun.live/events/balkan-habibeats-2-special-nouveal-an-orthodoxe-et-berbere

▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬

LINE UP

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

⌖⌖ DJ TAGADA (Balkan fuego) ⌖⌖

Ambassadeur, du BalkanBeats en France, DJ Tagada est l’un des pères fondateurs de cette mouvance musicale aux sonorités venues de l’Est. Il sillonne le monde depuis plus d’une décennie, faisant trembler les Dancefloors à grands coups de rythmes de fanfares des Balkans, Électro Gipsy swing, Électro Tzigane et bien d’autres grooves venus des quatre coins du globe .

DJ Tagada en live c’est la révolution du Dancefloor, à coup de kicks Electro & Folklore Tradi !

▷ https://lnk.bio/DJTAGADA

⍨ GUESTS HABIBI VIBES ⍨

⌖⌖ YANE (North Africa & Electronic – Algérie) ⌖⌖

DJ, Producteur algérien, ses sets sont une fusion de rythmes africains, d’anciens chants et de samples Amazigh avec une sauce électronique. Son travail vise à créer des ponts entre les cultures. Une transe polyrythmique qui vous emmènera en voyage sur la carte du monde.

▷ https://www.facebook.com/Yane.Musique

▷ https://www.instagram.com/yane.music

▷ https://soundcloud.com/yane_music

▷ https://www.beatport.com/artist/yane/865826

⌖⌖ DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Oriental vibes) ⌖⌖

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

▷ https://www.facebook.com/djcucurucho

▷ http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

⌖⌖ BINOME (Modern Arabic & Oriental sounds) ⌖⌖

Binôme sont entrées en collision grâce à un amour partagé des sons menaçants, lancinants et hypnotiques, issus de la funk, de la deep house et de l’électro. Chaque track de ce duo de filles est un scénario dont vous êtes le héros et la vie est un très long set. Legalize Macarena !! Mélissa et Souada vous partagent des pépites mélodieuses, hypnotiques et menaçantes en provenance du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, des sons traditionnels à l’électro en passant par la funk et la house. Danser, taper du pied et partir loin, mais toujours ensemble, voilà le programme !!

▷ https://www.instagram.com/binome.mp3

INFOS PRATIQUES

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Le Chinois

6 place du Marché

93100 Montreuil

Métro : Croix de Chavaux

Le Chinois 6 Pl. du Marché, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://shotgun.live/events/balkan-habibeats-2-special-nouveal-an-orthodoxe-et-berbere »}, {« link »: « https://lnk.bio/DJTAGADA »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Yane.Musique »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@yane.music) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/376666577_909175730729416_3317240395465476624_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=s4BWgN05QmsAX9UUDMd&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDCBqkeDpls_uVgCoT5QHTt8VuHgJ-r0JmkBHBTPm1TUQ&oe=65A4597E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/yane.music/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/yane.music »}, {« data »: {« author »: « YANE u2d62u2d30u2d4fu2d3b », « cache_age »: 86400, « description »: « Yane is an Algerian DJ and producer. He performs in clubs and festivals. YANE tells about his Amazigh origins by mixing North African ethnic songs and samples with electronic music. His work aims to », « type »: « rich », « title »: « YANE u2d62u2d30u2d4fu2d3b », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-abdiTNzfZ1iG833c-5bYJ9A-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/yane_music », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/yane_music », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/yane_music »}, {« link »: « https://www.beatport.com/artist/yane/865826 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/djcucurucho »}, {« link »: « http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@binome.mp3) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/374842969_9972101359530161_2676064897736208774_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=u2HA9LsJQlsAX9HwpOF&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDUHalISY_apPQdVGYWI4Q2KabF_I3WNRZtoTstUfTefQ&oe=65A2B80F », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/binome.mp3/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/binome.mp3 »}]