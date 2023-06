Visite du Chillou Le Chillou, 8 juillet 2023, Le Chillou.

Le Chillou,Deux-Sèvres

Visite du village à partir de 10h et du du cirque de Seneuil l’après midi, organisée par l’association Richesse et Protection du Patrimoine, prévoir son pique-nique.

Départ de l’Eglise impasse du Prieuré

Visite gratuite.

Le Chillou 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Visit the village from 10am and the cirque de Seneuil in the afternoon, organized by the association Richesse et Protection du Patrimoine. Bring your own picnic.

Departure from the Church impasse du Prieuré

Free tour

Visite el pueblo a partir de las 10h y el circo de Seneuil por la tarde, organizado por la asociación Richesse et Protection du Patrimoine, traiga un picnic.

Salida de la iglesia de Impasse du Prieuré

Visita gratuita

Besichtigung des Dorfes ab 10 Uhr und des Zirkus von Seneuil am Nachmittag, organisiert vom Verein Richesse et Protection du Patrimoine, Picknick mitbringen.

Start an der Kirche Impasse du Prieuré

Kostenlose Besichtigung

Mise à jour le 2023-06-10 par CC Airvaudais Val du Thouet