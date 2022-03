Le Chignon Quiers-sur-Bézonde, 22 mai 2022, Quiers-sur-Bézonde.

Le Chignon Quiers-sur-Bézonde

2022-05-22 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-22 16:40:00 16:40:00

Quiers-sur-Bézonde Loiret Quiers-sur-Bézonde

Performance contemporaine pour trio féminin produit par la compagnie “Les yeux grand fermés”. “Un chignon “à la Marie-Antoinette” est élaboré sous les yeux du public par Deborah Scheller. Une fois coiffée et habillée d’une robe à paniers, la chorégraphe Anne Perbal réalise une performance dansée au son de la voix soprano de Daphné Corregan, a capella, en musique, ou proposant des textes autour du XVIIIème siècle. Une plongée dans l’univers sonore de l’époque : Gétry, Haydn, Rameau, Gluck. On y découvre également des chants composés par Marie-Antoinette elle-même. Une performance originale et intimiste de 40 minutes.

Performance contemporaine pour trio féminin produit par la compagnie “Les yeux grand fermés”

Quiers-sur-Bézonde

